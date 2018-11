innenriks

Havarikommisjonen har oppdaga at vassinntrenginga i fregatten gjekk raskare enn venta då det oppstod hol i skroget under kollisjonen 8. november. Det er oppdaga ein feil i konstruksjonen av akslingen på skipet, noko som også gjeld dei andre fire fregattane i Nansen-klassen.

– Vi har sett i verk mellombelse tiltak, slik at fartøya kan segle. Vi er i dialog med Forsvarsmateriell og verftet for å utbetre dette, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under ein pressekonferanse torsdag.