PST-sjef Benedicte Bjørnland kan bli politidirektør

innenriks

Ifølgje Dagbladet er det gjort kjent på intranettsidene til PST at Bjørland har søkt på stillinga som politidirektør. Avisa har kjelder som seier at det er ho som kjem til å få stillinga som er ledig etter at Reidar Humlegård tidlegare i haust sa at han ikkje ønskte å halde fram.

Benedicte Bjørland har leidd Politiets tryggingsteneste (PST) sidan 2012.

Søknadsfristen for stillinga som politidirektør gjekk ut torsdag. Det er ikkje kjent om fleire har søkt.

Ifølgje Dagbladet blir det i Justisdepartementet jobba for å finne ei internasjonal stilling til Reidar Humlegård.

(©NPK)