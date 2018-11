Rapport om Ingstad-forliset er venta torsdag

innenriks

Den førebelse rapporten frå Havarikommisjonen blir lagt fram på ein pressekonferanse i lokala til kommisjonen på Lillestrøm torsdag.

Kommisjonen har varsla at eit «grovt førebels hendelsesforløp til ulykka» vil bli presentert, og dessutan «informasjon som er henta i den innleiande fasen av undersøkinga».

– Det er omsynet til behovet til storsamfunnet for informasjon som gjer at vi går ut no, seier direktør William Bertheussen til Aftenposten.

Intern undersøking

I tillegg til at Havarikommisjonen undersøkjer ulykka, gjer Forsvaret si eiga undersøkingsgruppe det same. Ei gruppe på åtte forsvarstilsette skal finne ut kva som skjedde, ulykkeårsaka, og dessutan kartleggje kva slags lover, forskrifter, instruksar eller ordre som gjaldt for oppdraget fregatten var på.

– Dette er ei intern undersøking i Forsvaret til skilnad frå Havarikommisjonen, som er heilt uavhengig. Gruppa er godt i gang med arbeidet. Planen er at dei skal vere ferdig innan eit halvt års tid, litt avhengig av kor komplisert dette blir, seier kontreadmiral Nils Andreas Stensønes til Bergens Tidende.

Vest politidistrikt etterforskar dei strafferettslege sidene ved havariet, der målet er å finne ut om den sivile eller militære straffelova vart broten då ulykka skjedde. Dette tyder at det er til saman er tre etatar som undersøkjer fregattforliset i Øygarden.

Stoppa berging

Onsdag vart berginga av Helge Ingstad stansa på grunn av dårleg vêr. Forsvaret opplyste onsdag at det kjem an på vêrforholda når berginga kan halde fram. Det er kranbåten Rambiz som skal heve fregatten.

Natt til torsdag var det kraftige vindkastet frå søraust i Rogaland og Hordaland. På førehand var det venta at vindkasta kan komme opp til 30 til 35 meter per sekund utsette stader.

Vêromslag kan skape rørsler i fartøyet. Forsvaret åtvara tysdag om at det er ein stor risiko for at fartøyet kan gli ut på djupare vatn.

