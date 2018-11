Hauglie forsvarer utskjelt endring av permisjonsreglar

innenriks

I avtalen om 2019-budsjettet kjem det fram at talet på dagar arbeidsgivarane må betale for under permisjon, aukar frå 10 til 15.

– Utvidingar i permisjonsregelverket når arbeidsmarknaden blir svekt, bør reverserast når situasjonen og utsiktene blir normaliserte. Dette bør vi gjere no, slik det har vore gjort i same situasjon tidlegare, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Endringane som er foreslått i samband med budsjettforslaget til regjeringa og no i budsjettavtalen mellom samarbeidspartia på Stortinget, må sjåast i denne samanhengen, skriv ho i eit brev til Stortinget.

I det opphavlege budsjettet kutta regjeringa tida den tilsette kan vere permittert frå 49 til 26 veker. Statsråden viser til at permisjonar er eit verkemiddel som gjer at bedriftene kan halde på tilsette i tronge tider, men at det no er betre tider i norsk økonomi.

– Vi har lang erfaring i å gjere endringar i permisjonsregelverket når situasjonen i arbeidsmarknaden tilseier det, seier Hauglie.

– Må revurderast

Men første nestleiar i LO Peggy Hessen Følsvik meiner forslaget er elendig.

– Vi veit at fleire verft og bedrifter risikerer ordrenedgang neste år. Dette kjem til å ramme bedrifter som har behov for å permittere arbeidstakarar i ei mellombels nedgangstid, seier ho til NTB.

LO-toppen meiner kutt i ordninga gir redusert tryggleik for tilsette, og at tiltaket blir sett i verk utan at ein høyrer på partane i arbeidslivet. Endringa kjem dessutan før arbeidsgruppa som har vurdert ulike modellar for arbeidsgivarbetaling ved permisjonar, har levert rapporten sin.

– Det er underleg og unødig provoserande. No håper eg at partia som står bak budsjettavtalen, tek til fornuft og revurderer forslaget når det kjem opp til behandling i Stortinget, seier Følsvik.

Finansdebatten skal haldast 3. desember.

– Kostnadsbombe

I budsjettavtalen blir endringa anslått å koste norske bedrifter 54 millionar kroner.

– Bedriftene våre permitterer fordi alternativet kan vere konkurs, seier toppsjef Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforbund (BNL). Han fryktar at mange bedrifter no «i realiteten må seie opp tilsette framfor å permittere».

– Dette er å detonere ei kostnadsbombe under mange norske bedrifter. Det skaper også unødig uvisse hos arbeidsgivarar og arbeidstakarar, seier Norsk Industris sjef Stein Lier-Hansen.

Han viser til at regjeringa allereie har redusert permisjonsperioden og reagerer på at det no kjem eit nytt kutt:

– Det er eit feil signal frå regjeringa og grensar til politisk ansvarsfråskriving.

Ap-støtte

Aps Inger Helene Vaaten har bedt Hauglie om ei grunngiving for endringa. Ho viser til at Ap støttar partane i arbeidslivet i at endringa grip inn i arbeidet til gruppa som vurderer ulike modellar for arbeidsgivarbetaling.

– Ap og partane i arbeidslivet er bekymra for at oppseiingar i større grad kan bli eit alternativ til permisjonar, seier ho.

Men Hauglie viser til at permisjonar kan forseinke nødvendige omstillingar i næringslivet.

– Ein lang permisjonsperiode kan føre til at arbeidstakarar går uverksame over for lang tid og utan å vere tilgjengelege for alternativ utnytting. Det er særleg uheldig i periodar med aukande mangel på arbeidskraft som no, seier ho.

– Auka arbeidsgivaransvar kan bidra til å redusere omfanget av unødvendige permisjonar, særleg i bransjar der permisjon blir nytta hyppig.

