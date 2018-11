MDG fremmar klimamistillit mot regjeringa

innenriks

Forslaget blir lagt fram måndag, når Stortinget vedtek statsbudsjettet for neste år.

– Ei undersøking frå analyseselskapet Zync i sommar viste at nordmenn bekymrar seg mest for innvandring og klimaendringar. Så kva gjer vi når regjeringa ikkje følgjer opp Stortingets vedtak på klima? Vi sit ikkje og ser på. Vi seier at nok er nok, og vi i Dei Grøne tek ansvar, sa Bastholm då ho talte til landsstyremøtet i Miljøpartiet Dei Grøne fredag.

Stortinget har vedteke at Noregs utslepp i 2020 skal vere på mellom 46,6 og 48,6 millionar tonn CO2, men regjeringa vedgår i statsbudsjettet at dei ikkje kjem til å nå målet, og at dei heller ikkje har nokon plan for å nå målet.

– Eg har ikkje tillit til ei regjering som vel å spele russisk rulett med framtida vår, med kloden vår, som vel skatteletter til dei rikaste framfor klimakutt til oss alle. Og eg kan ikkje forstå at Raudt, SV, KrF, Ap og Sp kan godta det, seier Bastholm, som er MDGs einaste stortingsrepresentant.

(©NPK)