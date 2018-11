Solberg avviser at ho har villeia Stortinget i abortsaka

innenriks

– Eg er overraska over at Solberg ikkje kan svare ærleg, sa Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til NTB torsdag.

Då hadde helseminister Bent Høie (H) i eit brev til Kjerkol stadfesta at han bad embetsverket i departementet om å sjå på abortlova som følgje av dei interne prosessanei i KrF.

Svaret står i kontrast til det Solberg sa i spørjetimen førre veke, meiner Kjerkol.

– Abortsvaret hennar førte Stortinget bak lyset, seier ho.

– Ap vrir sitronen

Statsministeren avviser kritikken:

– Ap prøver å vri sitronen og snakkar med store adjektiv, seier Solberg til NTB.

Ho seier vidare at ho ikkje visste om det arbeidet helseministeren sette i gang i departementet som følgje av KrFs interne prosess i september, då ho møtte i spørjetimen 21. november og fekk spørsmål om regjeringa hadde noko arbeid på gang med abortlova.

På spørsmål frå NTB om ho burde ha vore informert, seier ho:

– Nei, det var den ingen grunn til. Dette er eit heilt normalt arbeid i alle regjeringar, at du spør om faglege spørsmål som kan komme opp også i det partipolitiske arbeidet.

– Tilpassar

Ap-leiar Jonas Gahr Støre meiner at Solberg prøver å tilpasse historia.

Han trekker linjene tilbake til Solbergs invitasjon til KrF – der ho «som Høgres leiar» opna for å diskutere endringar i abortlova – mens partiet hadde sine fylkesårsmøte som valde delegatar til det ekstraordinære landsmøtet.

– Det er heilt ok at ein helseminister bruker embetsverket for å kaste lys over eit tema. Men Solberg kan ikkje på den eine sida seie at «eg er ikkje statsminister, eg berre svarer på eit spørsmål som Høgre-leiar» for i neste augneblinken snu seg rundt og bruke statsministerfullmakta og helseministerfullmakta til å be embetsverket om å greie ut, seier Ap-leiaren til NTB.

– Tuklar med tidslinja

Solberg avviser på si side at ho har villeia og «ført Stortinget bak lyset» – slik Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol sa til NTB torsdag.

– I den munnlege spørjetimen får du spørsmål du ikkje er førebudd på å svare på, og derfor har du ikkje gjort undersøkingane. Og derfor har eg verken villeia eller anna, seier ho til NTB.

Støre meiner på si side at Solberg er svekt som statsminister:

– Har Solberg vore tilstrekkeleg open?

– Nei, og ho kuttar hjørne. Abortutspelet har alle teikn på å vere rigga – og no veit vi at det var underbygd av eit notat frå Helsedepartementet, seier Støre.

– Er dette kjernen i problemet?

– Eg hadde ikkje nødvendigvis vore kritisk til dette om ein hadde vore ærleg frå starten. Det vi no ser, er eit forsøk på å komme med ei forteljing som passar med hendingane. Solberg svekker autoriteten sin som statsminister når ho sjonglerer mellom å vere statsminister og Høgre-leiar og dessutan tuklar med tidslinja. Alle ser jo dette, seier Støre.

Abort i forhandlingane

Statsministeren understrekar – som også Høie gjer i brevet sitt til Stortinget – at regjeringa ikkje jobbar med endringar i abortlova.

– Men etter at Hareides bok med omtale av abort, så bad Høie om å få ein gjennomgang av dei to spørsmåla som har vore vesentlege – 2 c og tvillingabort. Det er heilt normalt og slike ting som skjer utan at regjeringa har eit arbeid knytt til abortlova, seier Solberg.

Statsministeren stadfestar langt på veg at endringar i abortlova er tema i forhandlingane KrF har med Høgre, Frp og Venstre om ei mogleg utviding av regjeringa:

– Ja, i forhandlingane blir det jobba med alle moglege saker. Desse sakene kjem også ut av den likeverdsreforma som KrF er oppteke av. Så får vi sjå kor langt vi kjem etter kvart, seier ho på spørsmål frå TV 2.

Støre oppfordrar Bent Høie til å legge fram notatet om endringar i abortlova som embetsverket har utarbeidd for han.

