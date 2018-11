Solberg ser ikkje vekk frå erstatningskrav overfor spansk skipsverft

innenriks

Statsministeren kommenterte fredag opplysninga om at Havarikommisjonen har avdekt feil på alle fregattane i Nansenklassen i kjølvatnet av Helge Ingstad-forliset.

– Vi har ikkje fregattar med den klassifiseringa som vi føresette, seier statsministeren.

Ho stiller seg avventande, men ikkje avvisande, til spørsmålet om å fremme erstatningskrav overfor det spanske verftet Navantia. Men først må fagfolk finne ut kor feilen oppstod, og så må Forsvaret gå gjennom kontraktane og kravspesifikasjonane som gjeld fregattane.

– Alle desse tinga har vi ikkje oversyn over no. Det må ein juridisk gå gjennom, og så held vi det ope om krav om erstatning kan vere eit spørsmål fram i tid. Aller først må vi finne ut kor i prosessen desse feila har skjedd, seier ho.

Ei av årsakene til at fregatten sokk så rask, er at store mengder vatn flytta seg mellom dei vasstette skotta via dei hole propellakslingane. Dette svekte stabiliteten på skipet. På grunn av den raske vassinntrenginga etter kollisjonen vart KNM Helge Ingstad evakuert, og skipet sokk utanfor Stureterminalen ti minutt etter samanstøyten med tankskipet.

Spanske Navantia leverte alle dei fem norske fregattane av Fridtjof Nansen-klassen i perioden 2003 til 2010. Den totale prislappen på innkjøpet var 21 milliardar kroner

