Stortinget seier ja til sal av militært materiell til Emirata

Komiteen, som blir leidd av Aps Anniken Huitfeldt, har lagt fram innstillinga si om «Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikkje – spredningssamarbeid».

Fleire av partia gir i merknadene sine uttrykk for djup bekymring over situasjonen i Jemen, der Saudi-Arabia i spissen for ein regional koalisjon sidan mars 2015 har ført krig mot Houthi-opprørarane.

Minst 10.000 menneske er drepne i krigen, og halve Jemens folkesetnad blir no trua av svolt, ifølgje FN.

Stansa eksporten

Som følgje av den dramatiske situasjonen i Jemen har regjeringa vedteke at det ikkje skal seljast våpen og ammunisjon til dei krigførande landa.

Etter press frå fleire parti, hjelpeorganisasjonar og trussamfunn vedtok utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tidlegare i månaden òg å stanse eksporten av anna norsk militærmateriell til Saudi-Arabia.

Dei sameina arabiske emirata, som er det landa i koalisjonen som har flest bakkestyrkar i Jemen, får likevel framleis kjøpe militært materiell frå Noreg, noko SV var åleine i utanriks- og forsvarskomiteen om å ha innvendingar mot.

Krigslovbrot

– Eg forstår verkeleg ikkje at det kan vere to meiningar om dette. Skal det verkeleg vere vanskeleg å slutte å selje forsvarsmateriell til landa som gjer krigslovbrot og skaper humanitær katastrofe i Jemen, spør SV-leiar Audun Lysbakken.

– Regjeringa seier dei ikkje vil vedta ny eksport, det er vel og bra. Men vi held likevel fram med å eksportere på allereie inngåtte avtalar. Det er på tide at Noreg ryddar opp og stansar all eksport av forsvarsmateriell til alle landa som deltek i koalisjonen, sjølv om eksporten vart godkjent tidlegare, seier han til NTB.

Uforståeleg

Redd barna stiller seg òg uforståande til at Stortinget tillèt eksport av militært materiell til Emirata, sett i lys av krigføringa i landet i Jemen.

– 85.000 barn har døydd av svolt og sjukdom sidan krigen starta. Det er klart at dei krigande partane ikkje bør få militærstøtte til å halde fram denne krigen, seier generalsekretæren til hjelpeorganisasjonen Birgitte Lange.

– Regjeringa seier sjølv at han ikkje vil godkjenne nye lisensar til Saudi-Arabia, mellom anna på grunn av situasjonen i Jemen. Kvifor held då eksporten til Emirata fram, som er like aktive i krigen, spør Lange.

