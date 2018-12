14 mista livet i trafikken i november

innenriks

Frå januar til november i fjor var det totalt 93 personar som mista livet i trafikken.

– Fjoråret var det beste året nokosinne for trafikktryggleik i Noreg. Derfor synest vi det er urovekkjande at vi tek eitt skritt tilbake i år. Utviklinga dei siste månadene går dessverre i feil retning, og månaden vi akkurat har lagt bak oss er den vondaste novembermånaden sidan 2009, seier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Av dei 14 som mista livet i trafikkulykker i november, var elleve bilistar, medan tre av dei var fotgjengarar. Med unntak av éi kvinne, var alle menn. Med vintermørket og stadig meir krevjande køyreforhold, oppfordrar Johansen alle bilistar til å køyre ekstra forsiktig i tida framover.

– Håpet vårt er at alle gjer sitt for å bidra til at færre døyr i trafikken framover. Desember kan by på krevjande og vekslande køyreforhold. Avpass farten til sikt og føre, og ta det med ro i julestria, seier Johansen.

