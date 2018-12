DN: Abid Raja sjukmeld etter å ha vorte skjelt ut av Trine Skei Grande

innenriks

I påhøyr av toppolitikarar frå andre parti skulda Venstre-leiar Trine Skei Grande partifellen Abid Raja for å undergrave heile budsjettprosessen og eige parti, skriv Dagens Næringsliv.

No er Raja, som leidde forhandlingane for Venstre med Frp, Høgre og KrF i budsjettprosessen, sjukmeld. Han ønsker sjølv ikkje å kommentere saka anna enn å stadfeste at han er sjukmeld. DN får likevel stadfesta frå kjelder i regjeringspartia at Raja har informert kollegaene sine om at han er sjuk fordi Grande har gjort han sjuk.

Ifølgje avisa skal Grande ha komme med sterkt nedsettande karakteristikkar av den profilerte partifellen sin, då budsjettpartnarane over telefon bad om avklaring frå henne etter at Raja hevda Venstre ikkje aksepterte Frp si reversering av kutt i overføringane til HRS. Telefonsamtalen skjedde 10. november, då budsjettforhandlingane var heilt i startfasen.

– Det er riktig at det har vore diskusjon om ei sak i budsjettet og at det i samband med denne saka gjekk ei kule varmt og fall ord som ikkje burde falle. Det har eg bedt om unnskyldning for, seier Grande.

