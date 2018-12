Digitalt klasseskilje bekymrar Kunnskapsdepartementet

innenriks

Lærarar har svært ulik kompetanse når det gjeld digitale verktøy. Det er òg store skilnader på opplæringa til elevane og tilgangen til digitale verktøy, både på skulen og heime, heiter det i rapporten.

Forskarar ved Fafo og Oslo Met har evaluert matematikkeksamen i år for 10. trinn. Dei konkluderer med at elevane hadde svært ulike digitale føresetnader før eksamen.

– Vi skal ikkje ha ein skule med digitale klasseskilje. Vi skal ha ein skule der alle elevane lærer å bruke og meistre digitale verktøy og får moglegheit til å lykkast, seier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdepartementet.

Dårleg tilgang heime

Rapporten peikar på at det er store ulikskapar i tilgangen til digitale verktøy heime hos elevane. Det er òg store skilnader i korleis skulane legg opp opplæringa i bruk av digitale hjelpemiddel.

– Dette er ein del av undervisninga der læraren er spesielt viktig. På nokre skular hadde berre eit fåtal av elevane data heime, og òg skulane var dårleg utrusta. På andre skular var det motsett, heiter det i rapporten.

Mens nokre skular hadde klassesett med delvis øydelagde PC-ar, var det andre som hadde nye PC-ar til alle. Atter andre skular omtale seg som iPad-skular.

Urettferdig eksamen

Rapporten slår ikkje fast at dei digitale fortrinna direkte påverka resultata av eksamenen i år, men hevdar det likevel er sannsynleg at det har hatt tyding for karakterane til elevane.

– I så tilfelle kan vi ikkje seie at eksamenen i år var fullt ut rettferdig, heiter det i rapporten.

Sjøberg meiner at kommunane og andre skuleeigarar må sørgje for at lærarane sørgjer for digitale hjelpemiddel og kompetente lærarar til elevane.

– Det finst fleire ordningar dei kan nytte seg av. Vi satsar òg på vidareutdanning som gir lærarar moglegheit til å fordjupe seg i bruk av digitale verktøy i matematikkundervisninga, seier Sjøberg.

