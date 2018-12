Frp: For høgt tilskot til stortingsgruppene til partia

innenriks

Stortingsgruppene til partia har dei siste fem åra fått over 862 millionar offentlege kroner via statsbudsjettet, har Aftenposten vist gjennom fleire artiklar.

Frå 2007 til 2017 auka stortingsgruppenes samla eigenkapital frå 96 til 152 millionar kroner. Justert for prisstiging utgjer det ein auke på 33 millionar kroner.

Aller mest har Høgre med 54 millionar kroner på konto ved utgangen av 2017. Deretter følgjer Frp med nesten 48 millionar kroner.

Parlamentarisk leiar Hans Andreas Limi i Frp innrømmer overfor Aftenposten at dei har ein «betydeleg eigenkapital» som er «langt over det vi treng som buffer».

– Frp synest det er naturleg at presidentskapen tek initiativ til ei ny vurdering av kor mykje pengar det er riktig at stortingsgruppene skal få til drifta. Storleiken på oppsparte midlar hos dei store partigruppene tilseier at dagens gruppetilskot er for høgt, skriv Limi i ein e-post til avisa.

Arbeidarpartiets eigenkapital har gått ned og er no på 31,2 millionar kroner.

