Måling: Raudgrønt fleirtal i Bergen

Dei fire raudgrøne partia får 35 mandat i målinga Respons Analyse utførte i november etter oppdrag frå Bergen SV. Det er eitt mandat meir enn det som trengst for å få fleirtal i bystyret i Bergen, skriv Klassekampen.

– Dette er ei «vegen mot venstre»-måling, seier leiar for SVs bystyregruppe i Bergen, Oddny Miljeteig.

Dei raudgrøne enda med fleirtal òg i kommunevalet i Bergen i 2015, men forhandlingane enda då med at Ap gjekk i byråd med Venstre og KrF. Fleire i SV meinte då at avgjerda hang saman med Aps nasjonale sentrumsstrategi for stortingsvalet to år seinare.

Venstre og KrF enda då i ei høgreregjering. No er det på tide for Ap å sjå til venstre igjen, meiner Miljeteig.

– Ap må nær sagt lese skrifta på veggen. Dei valde jo heilt bevisst sentrum i Bergen sist, seier ho.

