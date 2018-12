Mogleg vikingfunn i Vestfold

innenriks

– Det er gjort funn av skipsnaglar som er så store at dei kan ha sete i vikingskip. Metalldetektorist Pål Fadum fann naglane oppå pløyelaget og leverte det til Vestfold fylkeskommune i samsvar med rutinane, seier sjef for kulturarv Terje Gansum i Vestfold fylkeskommune til Tønsbergs Blad.

Funnet er gjord på eit jorde knytt til Jarlsberg hovudgard i Tønsberg. Det er storleiken på naglane som gjer moglegheita for at dei kan ha sete i eit vikingskip aktuell. Det skal så snart som mogleg blir sett i gang eit arbeid med å skanne jordet med georadar for å finne ut kor stort funnet er.

– Vi har grave ein kanal på 20 ganger 50 meter og funne ein del strukturar, men ikkje fått tak i heilskapen enno. Vi manglar vitskapleg belegg for å seie sikkert kva vi har funne, seier Gansum.

