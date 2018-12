Politiet endrar rutinane for å sende barn ut av Noreg

innenriks

– Vi ser at det er høg risiko for at vi kan påføre barn skadeleg stress og traume der vi grip og uttransporterer barn, seier barnefagleg koordinator Christina Kloster i Politiets utlendingseining (PU) til NRK.

PU har utarbeidd ein ny rettleiar med nye retningslinjer for korleis politiet skal opptre når dei arresterer barn for uttransport. Ei av dei konkrete forandringane inneber at politiet ikkje lenger grip barn om natta.

– Då vil dei fleste ha hatt ei natt med søvn før politiet kjem inn, slik at ein er meir opplagt for ein ganske strabasiøs dag som kjem. Nettopp for å skåne barn og foreldre skal vi heller ikkje gripe folk på skule eller i barnehage eller på jobb, seier Kloster.

Ifølgje Redd Barna har mange barn forklart at dei har opplevd det som svært skremmande å bli vekt av politiet midt på natta. Fleire barn har i etterkant slite med søvnproblem, manglande konsentrasjon på skulen og endra åtferd.

214 mindreårige har vorte arresterte og uttransporterte så langt i år, ifølgje tal frå PU. Ti av desse var einslege mindreårige, medan resten vart uttransporterte saman med familiane sine.

