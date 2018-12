Finnmark førebur mogleg søksmål mot staten

innenriks

Kluge har på oppdrag frå fylkeskommunen ettergått saka for å undersøkje om fylkeskommunen har eit rettsleg grunnlag for å gå til sak.

– Det kan oppførast gode rettslege argument for at vedtaket i Stortinget av 8. juni 2017 om samanslåing av Troms og Finnmark er ugyldig, konkluderer no advokatfirmaet, som har vorte bedt om å lage eit utkast til søksmålsvarsel.

– Vi har akkurat fått notatet frå advokatfirmaet Kluge. No skal vi gå igjennom dette med stor interesse. Saka skal handsamast i fylkestinget i neste veke, seier fylkesordførar Ragnhild Vassvik (Ap) i ei pressemelding.

Fylkeskommunen meiner samanslåinga av Troms og Finnmark er ugyldig, og Vassvik har tidlegare uttalt at ho meiner stortingsvedtaket i fjor ikkje vart fatta i tråd med Stortinget sine demokratiske standardar.

Samanslåinga har i lang tid skapt stor uro, og eit fleirtal av finnmarkingane som deltok i ei folkerøysting tidlegare i år, sa nei. Finnmark fylkesting nekta i sommar å velje medlemmer til fellesnemnda som skal førebu samanslåinga. Kommunaldepartementet har slått fast at dette vedtaket er lovstridig.

Kommunalminister Monica Mæland (H) ønsker fart på samanslåinga og har kalla inn til møte i fellesnemnda før jul. Møtet skal haldast i Tromsø 17. desember med 19 medlemmer frå Troms og 9 frå Finnmark. Det er likevel førebels uklart om møtet blir vedtaksført.

