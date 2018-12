Fiskeridirektoratet vil ha forbod mot fiske av torsk i heile Oslofjorden

innenriks

Forslaget er ei oppfølging etter at direktoratet tidlegare i år sende ut eit høyringsforslag.

Årsaka er at det må setjast inn tiltak fordi tilstanden for kyst- og fjordtorsken i Sør-Noreg over tid vorte dårlegare og bestanden no er på eit historisk lågmål.

I tillegg til å foreslå eit forbod for Oslofjorden beheld direktoratet forslaget om å innføre forbod mot å fiske torsk i gytefelt på Skagerrak-kysten i perioden 1. januar til og med 30. april.

I praksis tyder dette eit generelt forbod mot fiske av torsk, men direktoratet vil tilpasse forbodet slik at eit avgrensa yrkesfiske av torsk i Oslofjorden kan halde fram.

Tiltaka for å verne fjord- og kysttorsk vil ha størst konsekvensar for fritidsfiskarar i og med at det vil bli forbode å fiske torsk med alle typar reiskap frå fylkesgrensa mellom Vestfold og Telemark til grensa mot Sverige.

(©NPK)