Grande skal lenge ha vore frustrert over Raja

TV 2-kommentator og tidlegare Venstre-politikar Mathias Fischer meiner hendinga må tolkast som den vidgjetne dropen som fekk glaset til å renne over for Grande.

– Det som ligg bak, er ein langvarig frustrasjon hos Trine Skei Grande og eigentleg ganske mange i Venstre over Abid Raja. Han blir nok sett på som ei laus kanon på dekk som litt for ofte tek telefonen når journalistar ringjer. Det har jo vore fleire tilfelle der Raja har sagt ting stikk i strid med synet til partileiinga, seier Fischer til NTB.

Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv karakteriserer tillita mellom Raja og Grande som «på farleg lågt nivå» i ein kommentar i DN tysdag.

– Denne saka må vi oppfatte som eit utslag av at desse to har samarbeidsproblem og låg tillit til kvarandre, slår Alstadheim fast overfor NTB.

Provoserer

Både Fischer og Alstadheim meiner Abid Raja må ta sin del av skylda for at konfliktnivået har vorte så høgt. Fleire gonger har Raja provosert Grande og leiinga med utspel.

Under landsmøtet i år Raja gjekk ut i media og kravde at Venstre-leiaren skulle gjere greie for om kva som skjedde mellom henne og ein 17-åring på ein bryllaupsfest for ti år sidan.

Under landsmøte året før gjekk Raja hardt ut mot ei utsegn frå Grande om at Venstre ville kaste Frp ut av regjering og kalla det «uklokt».

Mathias Fischer meiner Grande opplever at Raja gong på gong prøver å undergrave henne og leiinga.

– Det er òg krevjande for henne å ta omsyn til at han er flink i media, får mykje merksemd og har tydelege leiarambisjonar, seier han.

– Sympatien ligg hos Raja

Fischer og Alstadheim meiner likevel at Trine Skei Grande må bere ansvaret for HRS-konflikten med Raja.

Mens stortingsgruppa i Venstre samrøystes sa nei til framleis støtte til den omstridde organisasjonen, gjekk Grande i regjering med på kravet frå Frp om å gi organisasjonen ei ekstraordinær løyving i budsjettet. Problemet var at ho ikkje hadde sørgd for støtte til avgjerda i stortingsgruppa.

– Det verkar som dette ikkje har vore godt handtert av Grande. Det er ansvaret hennar å forankre dette i stortingsgruppa, seier Alstadheim.

Låg tillit

Tillita mellom dei to blir skildra som «farleg låg». Venstre-leiaren si nedsabling av sin eigen budsjettforhandlar Abid Raja i ein telefonsamtale med forhandlar Henrik Asheim frå Høgre har vekt oppsikt dei siste dagane.

Raja overhøyrde partileiaren seie til Asheim at ho meinte Raja undergrov heile budsjettprosessen og partiet. Asheim hadde sett på høgtalar på mobilen då han i eit budsjettmøte ringde opp Grande for ei budsjettavklaring.

Dermed høyrde òg Raja og budsjettforhandlar Helge André Njåstad frå Frp det som vart sagt. Det var DN som først omtalte saka måndag. Raja er no sjukmeld. Til partikollegaer skal han ha sagt at Grande «gjorde han sjuk».

