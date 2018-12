Mjøstårnet tildelt internasjonal designpris

innenriks

Bygget, som også kan smykke seg med tittelen det høgaste trehuset i verda, blir av juryen løfta fram som eit eksemplarisk prosjekt.

– Dette er ei stor overrasking, og framfor all ein stor heider. Det er fantastisk at Mjøstårnet får ein slik internasjonal pris og at vi blir lagt merke til langt utanfor Noregs grenser, seier byggherre Arthur Buchardt.

Mjøstårnet, som er bygd i limtre og massivtre, skal bestå av både butikkar, leilegheiter og eit hotell. Bygget skal etter planen stå ferdig i mars 2019.

