Rapport: Alle partar feilvurderte risikoen før demningsbrest i Bergen

22. august i år brast den mellombelse fangdemninga ved Munkebotsvatnet i Bergen. Vatnet som fossa ut førte til stenging av E39, i tillegg til at 133 personar måtte evakuerast. Fleire eigedommar tok òg skade av vassmassane.

Den mellombelse demninga var sett opp mens det gjekk føre seg rehabilitering av den opphavlege demninga.

Alle partane som var involvert i prosjektet skal ha feilvurdert risikoen ved bygging av ein fangdam for å demme opp for store nedbørsmengder. I tillegg skal ein ha feilvurdert konsekvensane ved eit brot på demninga.

Det kjem fram i ein rapport lagt fram av Instanes AS Rådgivende Ingeniører på bestilling frå byrådet i Bergen. Selskapet har spesialisert seg på rådgiving om konstruksjon. Denne feilvurderinga av risikoen blir peika på som ei direkte årsak til at det vart varsla for seint om at demninga kunne breste. Vidare seier rapporten at konsekvensane ved eit brot på dammen ikkje vart riktig vurdert før 22. august.

Det manglar òg dokumentasjon på at Bergen kommune har sett til at planlegging og prosjektering av fangdammen følgde relevante krav og forskrifter.

Demninga var heller ikkje dimensjonert for ein 10-årsflaum i Munkebotnsvatnet, slik han skulle ha vore.

Byrådet skal ifølgje BA følgje opp rapporten med ei sak til bystyret. Politiet etterforskar òg saka om demningsbresten, og dei har uttalt at dei vil vente på rapporten kommunen skal sende til NVE før dei vurderer om nokon bør straffast. Det skriv NRK.

