Seks av ti innvandrarar i jobb fem år etter introduksjonsprogrammet

57 prosent av kvinnene som avslutta introduksjonsprogrammet for nykomne innvandrarar i 2011, var i jobb og/eller i utdanning fem år seinare. Blant menn var det tilsvarande talet 66 prosent, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dei fleste som er i jobb, har fått stillingar innan sals- og service eller som reinhaldarar og hjelpearbeidarar.

– Overkvalifisert

– Så mange som 90 prosent av dei med universitets- eller høgskuleutdanning kan vere overkvalifiserte til jobben sin, ved at dei er tilsette i yrke utan krav til høgskuleutdanning, seier seniorrådgjevar Harald Lunde i SSB.

Definisjonen av jobb eller sysselsetjing er at ein er i inntektsgjevande arbeid minst éin time i veka.

Det nasjonale målet for slik sysselsetjing er at minst 70 prosent av deltakarane skal vere i jobb eller i utdanning innan eitt år etter at dei har avslutta programmet.

I oktober viste tal frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet at under halvparten av alle deltakarane i introduksjonsprogrammet gjekk direkte ut i arbeid eller utdanning i 2017. Mens over halvparten av alle menn gjekk direkte ut i arbeid eller utdanning etter enda program, gjorde berre tre av ti kvinner det same.

Behov for fornying

Direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfaldsdirektoratet meinte då at det er behov for å fornye introduksjonsprogrammet.

– Særleg må vi få fleire av kvinnene ut i jobb og utdanning, sa ho.

Ei brukarundersøking blant deltakarar i programmert, utført av Fafo på vegner av direktoratet, viste at flyktningar som ønsker å komme i arbeid raskt, kan kaste bort verdifull tid i introduksjonsprogrammet til kommunane sidan det er for standardisert.

Flyktningar med høgare utdanning føler at dei ikkje fekk god nok progresjon og kastar bort verdifull tid. Mange av desse ønskte òg å halde fram med dei gamle yrka sine frå heimlandet.

Dei må som regel ta ekstra utdanning i Noreg, men blir ofte rådd til å finne seg andre jobbar i den ufaglærte marknaden i staden for å ta ei slik utdanning, var konklusjonane i Fafo-rapporten.

