DNB ventar framleis moderat vekst i norsk økonomi

innenriks

DNB ventar at farten i økonomien kjem til å ta seg opp, og at den forsiktige økonomiske veksten vi opplever no skal halde fram neste år. BNP-veksten kjem til å auke frå 1,7 prosent i år til 2 prosent neste år.

Det kjem fram i den siste prognoserapporten frå DNB som vart lagt fram onsdag formiddag.

Eksportvekst og auka petroleumsinvesteringar har sett noko meir fart i fastlandsøkonomien. Ved slutten av året ventar DNB at veksten i fastlandsøkonomien har auka frå 2 prosent i fjor til 2,3 prosent i år. Neste år, derimot, ventar prognosemakarane at veksten i fastlandsøkonomien vil minke til 2 prosent, igjen.

Arbeidsløysa skal halde fram ned, frå 3,9 prosent til 3,8 prosent neste år. Likevel kjem lønnsveksten framleis til å halde seg moderat – på 3,1 prosent neste år, mot anslått 2,9 prosent i år.

Styringsrenta skal opp to gonger neste år – i mars og i september, trur DNB.

– I og med at vi ventar framleis vekst i den norske økonomien, trur vi at Noregs Bank kjem til å setje opp renta i september neste år. Renteaukane kjem mest sannsynleg til å komme gradvis og sakte, av fleire grunner. Først og fremst er den norske økonomien langt frå å bli overoppheta, sidan oppsvinget er moderat, og lønns- og prispresset er langt frå å ta av, skriv DNB i rapporten sin.

