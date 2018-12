DSB: Snakk om sikkerheit rundt middagsbordet

innenriks

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) lanserte kampanjen om eigenberedskap saman med Oslo kommune tidlegare i haust.

– Vi har fått mange førespurnader frå folk som ønsker å ha ein brosjyre som dei kan diskutere rundt middagsbordet, fortel DSB-direktør Cecilie Daae til NTB.

På fleire språk

Brosjyren kjem på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk. Materiellet finst òg på nettsida sikkerhverdag.no.

– Mange er ikkje godt nok førebudd på å klare seg utan til dømes straum, vatn og internett i nokre dagar. For dei fleste av oss er det mogleg å få til ein betre eigenberedskap med nokre enkle grep, seier Daae.

Ho peikar på at vi har vorte meir sårbare fordi vi er avhengige av mellom anna straum og døgnopne butikkar.

– Vi har bygd mykje sårbarheit inn i måten vi lever på, seier DSB-direktøren.

Vil ikkje spreie frykt

Cecilie Daae understrekar at DSB ikkje ønsker å drive nokon skrekk-kampanje.

– Vi har saman med 40 ulike styresmakter laga kunnskapsbaserte råd. Det er ikkje for å skremme den norske befolkninga, men det er viktig at folk tek innover seg at dei har eit ansvar sjølv, seier ho.

DSB-direktøren oppfordrar familiar til snakke om ting som kan skje, til dømes kva som kan vere konsekvensane av ekstremvêr, slik at ein kan vere mentalt førebudd og ha ein «plan B» ved slike situasjonar.

Utstyr til tre dagar

Ifølgje DSB bør ein ha nok til å klare seg i tre dagar. For kvar person omfattar det mellom anna ni liter vatn, to pakkar knekkebrød, ein pakke havregryn, tre boksar middagshermetikk eller tre posar tørrmat og tre boksar med pålegg som held seg lenge.

DSB rår oss også til å ha grill eller kokeapparat som går på gass, varme klede, pledd og sovepose, litt kontantar og jod-tablettar til bruk ved atomhendingar.

(©NPK)