Erna Solberg må stå skulerett i Stortinget

Solberg (H) har sett av heile dagen til å vere til stades i salen når Stortinget handsamar saka om objektsikring, går det fram av kalenderen til statsministeren.

Riksrevisjonen har i fleire rapportar peika på svikt i arbeidet til regjeringa med såkalla objektsikring, som inneber trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygningar og infrastruktur. Saka har vore undersøkt gjennom fire høyringar i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Dramatikken i saka vart likevel dempa då KrF varsla at partiet ikkje kjem til å gå for mistillit. Det tyder nemleg at det ikkje er fleirtal for mistillit, sjølv om Arbeidarpartiet, Senterpartiet, SV og Raudt går inn for det.

KrF har lenge vore sterkt kritisk til korleis regjeringa har handtert sikkerheitsarbeidet, men landa på formuleringane «svært alvorleg» og «sterkt kritikkverdig». Miljøpartiet Dei Grøne har valt å følgje KrF og støttar dermed ikkje mistillit, får NTB bekrefta tysdag.

Saka ender dermed med eit såkalla daddelvedtak, som er den sterkaste forma for kritikk Stortinget kan rette mot ei regjering utan å erklære mistillit.

– Kunnskapen om kor komplekst og krevjande objektssikringsarbeidet er, har vore ei gradvis erkjenning, og eg ser at det burde vore kommunisert tidlegare, tydelegare og meir samla til Stortinget, sa Solberg til NTB i november.

