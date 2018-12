Full elavgift for kraft som blir brukt til kryptovaluta i datasenter

innenriks

– Eit samrøystes storting går no inn for å gjennomføre full elavgift for kraft til datasenter som blir brukt til å vinne ut kryptovaluta, seier leiaren til finanskomiteen Henrik Asheim (H) til E24.

Saka skal ut på høyring, men målet til Stortinget er at avgifta skal innførast frå 1. mars neste år, eller noko seinare viss regjeringa treng meir tid.

Asheim trur ikkje folk ønsker redusert elavgift til utvinning av kryptovaluta. Fleire av partia på Stortinget har omtalt slik utvinning som spekulativt og lite berekraftig.

– Det er brei semje, og det speglar nok noko av samfunnsdebatten. Det at industrien vår betaler låg elavgift har legitimitet i befolkninga, men dette har ikkje same legitimitet når det er snakk om sløsing med straumen, seier Asheim.

Han grunngir kvifor han meiner dette er sløsing slik:

– Globalt blir det brukt straum tilsvarande heile Irlands forbruk på kryptovaluta. Det å bruke så mykje straum på eit slikt føremål skaper ikkje varige verdiar, og det er ikkje noko vi treng.

