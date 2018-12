Raja takkar partifellar for støtte etter Grande-feide

innenriks

– Tusen hjerteleg takk til alle dykk i Viken Venstre og blomsterhelsing – det varmar hjartet mitt. No føler eg at «han derre Abid Raja» er motivert igjen til å jobbe!, heiter det mellom anna i meldinga som Raja sende til partifellar onsdag ifølgje Romerikes Blad.

«Takk også til alle sms og eposter – virkelig prisverdig av dere alle å vise så god omsorg. Glad i dere alle, og ser fram til å se dere alle snart igjen, og jobbe sammen med dere for å bidra til at Venstre gjør det best mulig overalt. Særlig best i Akershus, Buskerud Venstre og Østfold Venstre da! Klem, Abid», heiter det vidare i meldinga.

Det er første gong Raja uttaler seg etter at han vart sjukemeld som følgje av at han vart skjelt ut av Skei Grande. Venstre-leiaren har offentleg beklaga åtferda si.

