To menn tiltalt for underslag og sal i stor våpensak

Gjennom elleve år skal den eine mannen ha bestilt våpen og ammunisjon til eiga vinning. Mannen nektar straffskyld og seier han er ein lidenskapeleg våpensamlar, melder TV 2.

62-åringen er mellom anna tiltalt for grovt underslag, mens ein 60 år gammal mann er tiltalt i same sak.

På fleire adresser i Ringerike og i Bærum, alle knytte til seg dei tiltalte, har politiet beslaglagt hundrevis av våpen. Fleire av våpena var tidlegare levert frå politiet til Forsvaret for destruksjon og dermed ført ut av våpenregisteret.

Den eldste mannen har i lang tid vore tilsett i Forsvaret. Han er tiltalt for grovt underslag av våpen og ammunisjon til ein verdi av over 200.000 kroner over elleve år.

Sjølv beskriv dei tiltalte seg som mangeårige samlarar med ei særleg interesse for våpen- og krigshistorie.

– Klienten min stiller seg uforståande til skuldingane om underslag. Han erkjenner at han har fått noko og teke noko, men dette er ting som han og fleire med han har sett på som skrot, seier advokat Christian Flemmen Johansen, som forsvarer den eldste av dei to.

Òg den yngste mannen, som i tillegg er tiltalt for våpensal til tre namngitte personar, nektar i hovudsak straffskyld etter tiltalen.

– Han har selt våpen på messer i samsvar med lova, men det er snakk om samlarobjekt, ikkje ulovleg våpensal, seier forsvararen hans, advokat Ole Petter Drevland.

Det er sett av 15 dagar til saka som går frå 7. til 25. januar i Ringerike tingrett.

