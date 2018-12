VG-måling: Venstre under sperregrensa

innenriks

Med ei oppslutning på 3,4 prosent i målinga Respons Analyse har utført for VG, ville Venstre tapt seks av åtte stortingsrepresentantar dersom det var val i dag. Det er fjerde gong partiet hamnar under grensa på VG-barometeret sidan juni.

Venstre har utfordringar på fleire frontar etter avsløringane om striden mellom Venstre-toppane Grande og Raja. Tilliten mellom dei to blir omtalt som «farleg låg». Nedsablinga partileiaren gjorde av sin eigen budsjettforhandlar i ein telefonsamtale med Høgres forhandlar Henrik Asheim har vekt oppsikt.

Grande sjølv var ikkje tilgjengeleg for kommentar til målinga, men stortingsrepresentant Guri Melby er ikkje nøgd.

– Vi er nøgde med gjennomslaget i det borgarlege samarbeidet, men vi har ein større jobb å gjere med å vise meir av dette fram og byggje tillit hos veljarane, seier ho.

– Dette viser at det å gå inn i regjeringa ikkje er ein mirakelkur for Venstre, seier SV-leiar Audun Lysbakken, som har fleire grunnar til å juble over målinga.

SV får 8,8 prosent i desember, ein oppgang på 2,8 prosentpoeng frå november.

– Dette er råsterke tal for oss, som er inspirerande før eit nytt valår, seier Lysbakken.

Oppslutninga for dei andre partia er slik: Ap: 26,0 (-2,4), Høgre: 25,7 (+0,8), Frp: 13,5 (+0,7), Sp: 10,5 (+0,2), KrF: 4,1 (-0,1), Raudt: 3,9 (0,0) og MDG 2,4 (-0,5).

