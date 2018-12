Vil kontakte 18.000 om uønskte verjemål

innenriks

For to veker sidan bad justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) om forslag til korleis ein kunne undersøkje fleire tusen verjemål etter avsløringar om at verjemålslova var blitt praktisert feil.

Tysdag kom Statens sivilrettsforvaltning (SRF) med eit forslag for korleis dette kan løysast, men åtvarar om at tiltaket er ressurskrevjande og særleg vil auke arbeidsbelastinga for fylkesmennene.

– Ingen skal ha ordinært verjemål mot sin vilje. Vi skal no gjennomgå planen vi har fått frå SRF. Det er viktig arbeid vi har føre oss, seier justisministeren i ei pressemelding.

VG omtalte saka først. Utviklinga kom etter at avisa i november avslørte at over 9.000 personar som er sett under verjemål sidan 2014, har vorte registrerte som «ikkje samtykkekompetent», noko som tyder at personen er vurdert til ikkje å forstå kva eit verjemål inneber. Truleg er berre eit fåtal av desse snakka med.

Statens sivilrettsforvaltning foreslår at ein må ta kontakt med alle dei 18.000 personar som er sett under verjemål og registrerte som «ikkje samtykkekompetente», og spørje dei om dei ønsker å framleis stå under verjemål eller ikkje. Også dei 18.000 verjene må bli kontakta.

– Vi ønsker å legge til rette for brukarvennleg og effektiv kommunikasjon som skal gjere det enkelt å gi tilbakemelding om uønskte verjemål. Når svarbreva er komne inn, må fylkesmannen greie ut saka nærare og ein samtale kan vere relevant, går det fram av forslaget.

