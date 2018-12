Diskrimineringsombodet seier handhelsevedtak ikkje er generelt

innenriks

Det var diskrimineringsnemnda som handsama saka, og kom fram til at læraren ikkje vart diskriminert då han ikkje fekk fornya vikariatet sitt på bakgrunn av handhelsingsnekten.

– Avgjerda rettar seg mot Oslo-skulen, ein vikarlærar og spørsmålet om forlenging av eit mellombels arbeidsforhold. Avgjerda gjeld ikkje norsk arbeidsliv generelt. Fleirtalet uttaler også at resultatet kan bli eit anna dersom han som ikkje ville handhelse, var i eit tilsettingsforhold, seier likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm til Aftenposten.

Den muslimske læraren har forklart haldninga si med at han ikkje ville utsetje seg for freistingar og at han følgjer ordet til profeten. Mannen klaga Ekeberg skule i Oslo inn for nemnda.

