Gladmelding frå SSB: Vi får meir å rutte med

Dei siste åra har vore magre for vanlege lønnsmottakarar. Den historisk låge lønnsveksten i 2016 gav oss i praksis null eller litt mindre kjøpekraft. Fjoråret gav heller ikkje nokon reell auke. Den forventa lønnsveksten i år på 2,8 prosent ligg nær ramma frå lønnsoppgjeret. Men også den blir eten opp, takka vere dei auka straumprisane som følgde etter den rekordtørre sommaren.

Framover ser det hyggelegare ut, ifølgje prognosen som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag. Auka oljeinvesteringar vil gi eit løft for industrien, arbeidsløysa er venta å falle, og fleire kjem i jobb. Det gir auka press i arbeidsmarknaden og bidreg til å trekke lønningane oppover.

– Folk vil få meir å rutte med. Vi vil få ein reallønnsvekst nær eit normalt nivå på rundt 2 prosent i 2021, seier SSB-forskar Thomas von Brasch til NTB.

Renta skal opp

SSB anslår at oppgangen er bak oss og at vi går inn i det forskarar og økonomar omtalar som ein konjunkturnøytral fase. Det inneber auka renter, auka lønnsvekst og ei styrkt krone.

SSB legg til grunn fem renteaukar fram til slutten av 2021, i tråd med Noregs Banks anslag frå september i år. Det tilseier ei styringsrente på 2 prosent.

– Ei vanleg lånerente vil då liggje på rundt 3,7 prosent, seier von Brasch.

Ei sterkare krone vil gjere det litt meir krevjande for konkurranseutsette næringar. SSB ventar at ein euro vil koste rundt 9,2 kroner i 2021, mot 9,6 kroner i dag.

Uvisse

Ifølgje SSB fortset den internasjonale oppgangen, om enn i eit meir moderat tempo enn ved starten av året. Faren for handelskrig mellom Kina og USA og uvisse knytt til britisk utmelding av EU ligg som usikkerheitsmoment.

– Det er heilt tydelege risikoar på nedsida framover, og dei er i alle fall ikkje reduserte dei siste månadane. Men vi legg til grunn at det går mot ei meir balansert utvikling i norsk økonomi, så generelt vil eg seie at det er mindre grunn til å vere bekymra no enn det har vore, seier von Brasch.

