MDG reagerer på initiativ frå regjeringa for høgare fødselsratar

innenriks

Gruppa, som består av representantar frå tre ulike departement, skal òg finne ut av om nokon av ordningane i dag gjer at folk ventar med eller får færre barn, skriv Klassekampen.

Noreg var i 2009 blant dei mest fruktbare landa i Europa med ei fruktbarheit per kvinne på 1,98. Det talet hadde gått ned til 1,62 i 2017. Utviklinga truar berekrafta i velferdsstaten, åtvarar barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

– Arbeidsgruppa er sett ned for å vurdere endringar i relevante støtteordningar til barnefamiliar, slik at dei kan stimulere til at fleire får barn tidleg og legge til rette for fleire barnefødslar samla sett, seier ho.

Sosialpolitisk talsperson i MDG, Farid Shariati, meiner kva val kvinner tek rundt fødsel ikkje er ei politisk oppgåve. Han set spørsmålsteikn ved «menneskesynet» til regjeringa når dei er så opptekne av å få kvinner til å føde fleire barn, framfor å auke innvandringa.

– Ein betre politikk, viss ein ønsker å få auke innbyggjartalet i Noreg, er å vere meir open for omverda. Vi kan seie velkommen til nye menneske og anerkjenne at dei er den meste verdifulle ressursen som finst, seier han.

(©NPK)