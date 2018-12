Mobilbruk i bil skal straffast med to prikkar

innenriks

Bruk av mobiltelefon under køyring, særleg bruk som inneber tasting og lesing, er knytt til høg risiko, poengterer regjeringa. Forbodet mot dette blir i svært liten grad respektert.

– Som eit tiltak for å auke etterlevinga, blir det innført prikkbelasting for ulovleg bruk av mobiltelefon under køyring, heiter det i ei pressemelding om forskriftsendringa fredag.

Den nye ordninga vil gjelde frå 1. januar 2019. Brot på mobilbrukforbodet vil medføre to prikkar i førarkortet, alternativt fire prikkar i prøveperioden. I dag gir brot på forbodet 1.700 kroner i bot.

Samferdselsdepartementet vil følgje utviklinga nøye, og både storleiken til bota og talet på prikkar kan justerast opp om det skulle vise seg å vere nødvendig.

– Lesing, teksting og fikling med mobilen bak rattet medfører stor fare og tek liv i trafikken. No strammar regjeringa inn regelverket, og det er vi i Høgre glade for, seier Helge Orten, komitéleiar i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

