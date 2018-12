13-åringen Farida tapte i fjerde runde mot staten

innenriks

Det var Støttegruppa for Farida som stemna Utlendingsnemnda (UNE) i juni etter at nemnda vedtok at Farida og familien ikkje får komme tilbake til Noreg.

UNEs nye vedtak kom etter at Høgsterett i mars konkluderte med at avgjerda om å tilbakekalle flyktningstatusen deira, er ugyldig. Familien vart tvangsreturnert til Afghanistan i 2015.

Då familien vart tvangssend ut av landet, hadde Farida (9) og mora budd i Noreg i underkant av fire år. Jenta, som i dag er 13 år gammal, hadde mellom anna byrja på skule på Dokka i Oppland.