Meldinga om brannen kom like før klokka 11 måndag formiddag, og nødetatane rykte ut til bustadfeltet. Det er ikkje fare for at brannen skal spreie seg til andre bygningar.

– Det blir no søkt med røykdykkarar i bustaden etter ein person nummer to som er sakna etter brannen, seier operasjonsleiar Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NRK.

Ifølgje politiet er pårørande varsla.

