Ektemannen dømt til 18 års fengsel for drapet på Janne Jemtland

innenriks

Domen fall måndag formiddag. Tingrettsdommar Trond Christoffersen las sjølve domsslutninga først, før han gjekk over til å gå igjennom premissane og kva for vurderingar retten har gjort rundt lengda på straffa.

Han er også dømd til å betale dei to sønene 400.000 kroner kvar i oppreisningserstatning.

I tråd med påstanden til aktor

Aktor la i prosedyren sin for to veker sidan ned påstand om at den 47 år gamle ektemannen til Janne Jemtland vert dømd til 18 års fengsel for drapet på kona. Han nektar sjølv straffskyld, og forsvararane bad derfor om full frifinning.

Janne Jemtland (36) døydde natt til 29. desember etter å ha vorte skoten i panna frå nært hald. Ektemannen hevdar ho trua han med våpen, og at det gjekk av då han prøvde å få det ut av handa hennar. Retten har ikkje festa lit til denne forklaringa, men kom til at det var ektemannen som heldt i pistolen og skaut kona si.

– Straffeskjerpande

Statsadvokat Iris Aust Lydsdottir Storås framheva i retten at alle bevis i saka stødde opp om påstanden om at ektemannen drap kona, og alt han gjorde etter at skotet fall, handla om å skjule ei kriminell handling. Måten han handterte liket av Janne Jemtland på, er i seg sjølv straffeskjerpande, meinte ho.

– Han kledde henne heilt naken, lét henne liggje på gardsplassen i opptil halvannan time. Så pakkar han henne i plast og køyrer rundt i bygda med henne i bagasjerommet. Dei etterfølgjande handlingane viser ein total mangel på respekt for menneskeliv, sa Storås i retten.

(©NPK)