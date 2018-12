SSB: Mot ny botnrekord for norsk fødselsrate i 2018

innenriks

Pilene for norsk fruktbarheit går rett ned, skriv Klassekampen. For eit tiår sidan var Noreg eitt av dei mest fruktbare landa i Europa i 2009, og det var venta at kvinner i Noreg skulle få 1,98 barn kvar, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB). Sidan då er det gått nedover, til eit botnnivå i fjor, og no ligg det an til å bli endå lågare.

– Fødselstala til og med tredje kvartal ligg på eit lågare nivå enn i 2017. I dei tre første kvartala er det født litt over 1.100 færre barn enn i tilsvarande periode i 2017, seier rådgjevar Espen Andersen i SSB.

Endelege fødselstal for 2018 blir publisert 22. februar 2019.

Ifølgje ein fersk forskingsrapport frå Institutt for samfunnsforskning er hovudårsaka til nedgangen at begge foreldre er i full jobb, dei vel å stoppe ved to barn og droppar å få eit tredje barn. Lengre utdanning og økonomi veg tungt når folk vurderer kor mange barn dei skal ha.

(©NPK)