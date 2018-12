Sterk seremoni og jublande hyllest for fredsprisvinnarane

innenriks

– Viss det er éin krig som skal førast, er det krigen mot likesæla som tærer på samfunna våre, sa fredsprisvinnar Denis Mukwege i ein toretale då han måndag fekk fredsprisen i Oslo rådhus saman med irakiske Nadia Murad.

Talane under den følelsesladde nobelprisutdelinga rørte både prisvinnarar, kongelege og politikarar til tårer.

– Det var sterke historier det dei to hadde å fortelje, sa statsminister Erna Solberg (H) etter seremonien.

– Nok er nok!

Mukwege arbeider som lege ved Panzi-sjukehuset i Kongo, der han i ei årrekke har vore vitne til dei brutale overgrepa kvinner og barn blir utsette for i væpna konflikt. I sitt nobelforedrag fortalde han ei sterk historie om ei atten månader gammal jente som hadde vorte valdteken av ein lokalpolitikar i landsbyen Kuvamu.

Det same skjedde med minst 48 andre barn, utan at verken verda eller lokalsamfunnet reagerte.

– Dette er gjort mogleg av ein fråverande rettsstat, av at tradisjonelle verdiar har kollapsa og at straffridomen får rå, særleg for dei som sit ved makta, sa Mukwege.

– No har det vore nok vald i Kongo. Nok er nok! Fred no!, var bodskapen frå fredsprisvinnaren.

Jubel og tårer

Mukwege vart fleire gonger avbroten av jubel og uvanleg lange applausar. Kronprinsesse Mette-Marit og leiaren av Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, var blant dei som vart rørte til tårer.

Blanke auge hadde dei også då dei lytta til talen til Nadia Murad, som høyrer til yazidi-minoriteten i det nordlege Irak. Saman med tusenvis av andre kvinner vart ho teken til fange og brukt som sexslave av jihadistgruppa IS.

Fredsprisvinnaren var tydeleg prega, både av det ho sjølv har vore utsett for og det brennande engasjementet sitt for at gjerningspersonane blir stilte til ansvar.

– Etter folkemordet på yazidiane fekk vi internasjonal og lokal sympati, og mange land innsåg at dette var folkemord. Men det stoppa ikkje, slo Murad fast.

– Unge jenter blir selde, kjøpte, haldne fanga og valdtekne kvar einaste dag. Det er ufatteleg at leiarane i 195 land rundt om i verda ikkje mobiliserer for å frigjere desse jentene, seier ho.

Etterlengta pris

Blant dei celebre gjestane som fylte Oslo rådhus under seremonien, var menneskerettsadvokaten Amal Clooney, som kjempar for at IS ein dag blir stilt til ansvar.

Nobelkomiteen har fått mykje ros for å tildele fredsprisen til Murad og Mukwege, som begge har vore nominerte fleire gonger. Mange meiner det er på høg tid at kampen mot seksuell vald i krig og konflikt blir sett på dagsordenen.

At tildelinga er populær, kom ikkje minst til syne under det tradisjonsrike fakkeltoget til ære for prisvinnarane måndag kveld. I år hadde minst fire tusen møtt fram, og for første gong vart det utselt for faklar, opplyser arrangøren, Noregs Fredsråd, til NTB.

Då Murad og Mukwege tradisjonen tru kom ut på balkongen på Grand Hotel for å ta imot hyllesta, steig jubelen til himmels. Deretter gjekk dei to inn til ein femrettars gallamiddag der både kongefamilien, politiske leiarar og kjendisar var til stades.

(©NPK)