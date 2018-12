Bedragerisikta Mazyar Keshvari beklagar

innenriks

– Eg vil be familien min, kollegaer, Stortinget som institusjon og det norske folket om unnskyldning for at eg i ein svært krevjande og vanskeleg periode i livet mitt har gjort feil og handla feil. Dette er noko eg er veldig lei meg for, angrar djupt på og beklagar på det sterkaste, seier han i ei utsegn sendt til NTB.

– Det smertar meg stort at eg gjennom dei galne handlingane mine har sett familien min, kollegaer og verva som stortingsrepresentant i forlegenheit og ikkje vist meg tilliten eg har fått verdig, seier han.

Keshvari er sikta for grovt bedrageri i samband med innlevering av reiserekningar. 17. oktober skreiv Aftenposten at han har levert reiserekningar for ei rekke reiser som ikkje har funne stad.

Keshvari har erkjent og beklaga og forklart at han vil betale tilbake pengane. Stortingsrepresentanten frå Oslo har vore sjukmeld sidan 9. oktober.