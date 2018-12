Frp: Keshvari ut av kontrollkomiteen

innenriks

Keshvari var tysdag tilbake i jobb på Stortinget etter lang tids sjukmelding.

– Det er naturleg at han skiftar komité, seier Framstegspartiets parlamentariske leiar, Hans Andreas Limi, til NTB.

Han legg til at det først på nyåret vil bli bestemt kva for ein komité Keshvari skal sitje i.

– Som følgje av etterforskinga er forholdet hans til partiet sett på vent, seier Limi vidare.

Keshvari er sikta for grovt bedrageri i samband med innlevering av reiserekningar. 17. oktober skreiv Aftenposten at han har levert reiserekningar for ei rekke reiser som ikkje har funne stad.

Keshvari har erkjent og beklaga og forklart at han vil betale tilbake pengane. Stortingsrepresentanten frå Oslo har vore sjukmeld sidan 9. oktober.

(©NPK)