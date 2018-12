Nationen: Auka maktsentralisering under Erna Solberg

innenriks

Avisa har kartlagt styra i alle selskapa staten eig. Blant funna til Nationen er at det bur dobbelt så mange statlege styreleiarar på eitt postnummer bak Slottet i Oslo enn i heile Nord-Noreg, fire på Frogner-postnummeret 0260 mot to i nord.

42 av 74 styreleiarar har postnummer under 1500, som betyr at dei bur i Oslo eller like i nærleiken. Til samanlikning var fordelinga ved utgangen av 2013 at 33 av 66 styreleiarar budde i Stor-Oslo, altså 50 prosent, mens delen no er nesten 57 prosent.

Bildet av eigaroppnemnde styremedlemmer viser same utvikling. I 2013 var 40 prosent busett i Stor-Oslo, mens det no er 44 prosent. Vestlandet, Sørlandet, Trøndelag og Nord-Noreg har færre styremedlemmer enn folketalet skulle tilseie.

