Noreg vil bruke FN-resolusjon meir aktivt

Løftet kom då ho møtte pressa saman med Mukwege etter samtalar i statsministerbustaden i Oslo tysdag.

– Den norske regjeringa vil arbeide meir aktivt med korleis vi kan bruke resolusjon 1325. Når du går inn i fredssamtalar må du gjere barn og kvinner til ein del av fredssamtalen. Det er eit viktig aspekt som vil sikre at lovbrytarar blir stilt for retten. Dette vil vi arbeide for både i Kongo og Irak, sa Solberg.

Vedteke i 2000

Resolusjonen frå FNs tryggingsråd vart vedteken i 2000. Den seinare resolusjonen 1820 frå 2008 om seksuell vald i krig, går eit skritt vidare og slår fast at vald mot kvinner i krig er ein trussel mot internasjonal fred og sikkerheit, gjekk det fram av talen til Nobelkomiteens leiar Berit Reiss-Andersen måndag.

Etter først å ha gratulert han med Nobels fredspris, heldt statsministeren mellom anna fram med å understreke at Mukwege har spelt ei viktig rolle i kampen mot seksualisert vald.

– Han er ei sterk stemme mot seksualisert vald i alle typar konfliktar. Det er eit effektivt våpen i krig fordi det umenneskeleggjer dei som blir ramma. Eg håper dette er ein fredspris som kan føre til at vi kjem i gang med kampen mot dette, sa ho.

– Prisen gir ei plattform

På spørsmål om kva han trur prisen kan bidra til, svara fredsprisvinnaren at den vil gi ei plattform til å møte avgjerdstakarar og høve til å snakke med pressa.

– Eg trur denne prisen gir oss ei plattform og ei moglegheit til å møte avgjerdstakarar. Det trur eg er det første denne prisen gjer mogleg. Det andre er at vi kan snakke med pressa. Dei har ei viktig rolle når det gjeld informasjon om dette. Vi vil stille opp om de treng informasjon. Vi vil også prøve å føre saman alle desse offera. Vi må høyre på dei, sa fredsprisvinnar Denis Mukwege.

