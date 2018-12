Opptur for fastlandsøkonomien siste månad

innenriks

Veksten frå september til oktober for Fastlands-Noreg var 1,0 prosent, ifølgje SSB. Likevel, trass sterk utvikling for jordbruk og fiske den siste månaden, heldt det ikkje for å trekke opp heile perioden. Desse næringane trekte ned tremånedersveksten med om lag 0,3 prosentpoeng.

– Sjølv om vi er forsiktige med å legge for mykje vekt på dei månadlege svingingane i BNP-vekst, tyder den sterke veksten i oktober, saman med ein positiv rapport frå Noregs Banks regionale nettverk, på at veksten vil ta seg opp framover, skriv analytikar Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i ein kommentar, ifølgje E24.

(©NPK)