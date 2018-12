Professor: Preikestolen ikkje så viktig for Sandnes

innenriks

Reaksjonane var mange og sterke då det vart kjent at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedteke at grensa mellom kommunane Forsand og Strand skal flyttast. Det inneber nemleg at turistmagneten Preikestolen i Rogaland i framtida hamnar i Strand og ikkje i nye Sandnes kommune.

Professor Håvard Hansen ved Norsk Hotellhøgskole meiner til sjuande og sist det ikkje får så mykje å seie for Sandnes at kommunen mistar Preikestolen.

– Det handlar nok meir om stoltheit, at ein har tapt kampen om der blyantstreken skal gå, seier han til Stavanger Aftenblad.

Sterke reaksjonar

Diskusjonen om Preikestolen har vore sentral i kommunesamanslåingsdebatten i Rogaland. Vonde tunger har hevda at ønsket om å kunne marknadsføre kommunen med turistmagneten var hovudmotivasjonen då Sandnes gjekk for samanslåing med Forsand. Den nye justeringa inneber at området nord for Lysefjorden, der Preikestolen ligg, skal tilhøyre Strand kommune. Reaksjonane lét ikkje vente på seg.

– Halleluja, jublar tidlegare Forsand-ordførar Ole Tom Guse (KrF) på Facebook. Han var i si tid sterkt imot samanslåing av kommunane. Og mens Sandnes-ordførar Stanley Wirak (Ap) sa han ikkje i «den villaste fantasien sin» hadde tenkt dette skulle skje, kalla varaordførar Pål Morten Borgli (Frp) kommunalminister Monica Mæland (H) ein tragedie for Sandnes.

Litt utpå måndag kveld såg han likevel ut til å ta det heile med meir humor, då Sandnes kommune feira noko anna nytt i kyrkja.

– Jøss klokka 20.24 får vi likevel melding om at Sandnes får sin preikestol, skreiv Borgli på Facebook.

Sel Stavanger

Professor Hansen påpeikar at eininga Preikestolen geografisk tilhøyrar Strand eller Sandnes, er det framleis Stavanger som har marknadsført seg og levd gode dagar på turistattraksjonen.

– Anten ein liker det eller ei, er det Stavanger som er innfallsporten til Preikestolen, seier Hansen.

Endringa trer i kraft frå 1. januar 2020, samtidig som Forsand og Sandnes blir til slegne saman nye Sandnes kommune.

(©NPK)