Skal rive 142 bustader for å skredsikre Longyearbyen

innenriks

– Det inneber store kostnader og mykje jobb, men endeleg blir befolkninga i Longyearbyen trygg, seier lokalstyreleiar i Longyearbyen, Arild Olsen til NRK.

I tillegg til å relokalisere bustader andre stader i byen, skal det byggjast skredvollar og støtteforbygningar i fjellsida.

Longyearbyen har dei siste åra hatt fleire alvorlege rasulykker. For snart tre år sidan, 19. desember 2015, mista to personar etter eit stort snøskred frå Sukkertoppen der fleire bustader vart totalskadd.

Politikarane har, i samarbeid med NVE, jobba med å få på plass ein sikringsplan dei siste åra. I mars viste ein ny rapport frå NVE at snøskred frå fjellet Sukkertoppen truer ein langt større del av busetnaden i Longyearbyen enn det ein tidlegare har trudd.

I 2017 vart 200 personar evakuert to gonger, først i 21. februar etter eit skred som trefte to leilegheitsbygg, og deretter i desember, då det var stor skredfare. Ingen vart skadde dei to gongene, men dei mange små og store hendingane har gjort at politikarar, i samarbeid med NVE, dei siste åra ha jobba med å få ein sikringsplan på plass.

(©NPK)