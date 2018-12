Forsking på snøkrabbe får nær 9 millionar

innenriks

– Fisket etter snøkrabbe er allereie eit viktig tilskot til norsk sjømatnæring. Han går for å vere ein delikatesse, og hittil i år har vi eksportert snøkrabbe for rundt hundre millionar kroner, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Sidan dei første snøkrabbene vart registrerte i det austre Barentshavet for vel tjue år sidan, har arten spreidd seg nord- og vestover.

Snøkrabben er ei ny art i havområda våre, og forskarane har så langt ikkje kunna fastslå om han sjølv har vandra inn i Barentshavet, eller om han er ei såkalla introdusert art. Fisket etter snøkrabbe i Barentshavet har potensial til å bli eit godt tilskot til norsk sjømatnæring.

– Det er spennande at eit prosjekt som ser samanhengane mellom grunnleggjande økologisk kunnskap og økonomiske og politiske interesser, vinn fram i denne konkurransen, seier områdedirektør Fridtjof Unander i Forskingsrådet.

Det nye prosjektet skal gå over fire år med oppstart i april neste år og vil ta for seg både økologiske effektar og berekraftig forvalting og hausting av snøkrabbe i Arktis under endra klimaforhold.

