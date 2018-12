Kreft er no den hyppigaste dødsårsaka i Noreg

innenriks

Det viser nye tal frå Dødsårssakregisteret som Folkehelseinstituttet publiserte onsdag morgon, skriv Bergens Tidende.

Dødsfall på grunn av lungesjukdom og demens er dei nest hyppigaste dødsårsakene.

I alt 10.894 personar døydde av kreft i 2017. Bildet er litt ulikt for kvinner og menn, men for begge kjønn er lungekreft den største gruppa. Deretter kjem brystkreft, prostatakreft og tjukktarmskreft.

– Døyingstala av hjarte- og karsjukdommar byrja å falle i 1970-årane. Dei siste tiåra har vi sett eit dramatisk fall, og vi har derfor lenge venta at korga skulle flate ut. I 2017 ser vi likevel at nedgangen held fram, seier overlege Marianne Sørlie Strøm ved avdelinga til instituttet for helseregisterforsking og -utvikling.

Delen som døyr av kreft, har òg gått ned dei siste 20 åra, men ikkje like mykje som for hjarte- og karsjukdommar.

Strøm seier dei raske endringane i døyingstala av hjarte- og karsjukdommar sannsynlegvis blir skylda fleire tilhøve, som har hatt ulik tyding i ulike periodar.

– Det er vanskeleg å gi ei eintydig forklaring, men to faktorar som nok har betydd mykje, er endringar i levevanar og eit betre behandlingstilbod. Eit døme på dette er røykjevanar, som har endra seg mykje, seier ho.

