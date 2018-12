Millionkrav mot overgrepsdømt politikar

innenriks

Domen i straffesaka er anka, og tysdag starta erstatningssaka mot mannen som er dømt for overgrep mot tre gutar gjennom fleire år, skriv Bergens Tidende. Aktor Rudolf Christoffersen sa i prosedyren sin i straffesaka at det var snakk om minst 200 overgrep fordelt over 20 år.

To av dei som vart utsett for overgrep er i dag vaksne menn, mens ein av dei er i barneskulealder. Dei tre har fått påvist posttraumatisk stresslidingar eller ein tilstand som liknar på dette, og det er slått fast ei medisinsk invaliditetsgrad på 34 prosent for alle tre.

– Det er ein openberr samanheng mellom dei alvorlege skadane dei har og det tiltalte utsette dei for, seier bistandsadvokat Einar Drægebø, som representerer dei tre.

Han seier det vil bli lagt fram erstatningskrav på over 11 millionar kroner til saman. Det er sett av to veker berre til å handsame erstatningskrava.

Politikaren nekta i tingretten for å ha gjort fysiske overgrep, men har komme med ei delvis erkjenning i samband med at han anka domen. Forsvarer Eirik Nåmdal seier mannen vil akseptere ansvar for det han har erkjent, men Nåmdal reagerer på delar av erstatningskravet.

