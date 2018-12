Norsk konsertarrangør kjøpt opp av utanlandsk oppkjøpsfond

innenriks

Det skriv Dagens Næringsliv.

Atomic Soul-gruppa er ein av dei største aktørane i konsertmarknaden i Noreg og arrangerte tidlegare i år konsert med Eminem på Voldsløkka – med 55.000 tilskodarar.

Det nye selskapet skal heite All Things Live og skal òg bestå av dei danske underhaldningsselskapa ICO Concerts og ICO Management and Touring, og dessutan svenske Blixten & Co og Maloney Concerts.

– Dette er selskap vi jobbar med i dag, og vi har hatt ein parallell dialog med desse om konsolidering. Så kom Waterland på bana og ville ha oss saman. Det var vi glade for å arbeide aktivt for. No skal vi jobbe betre og gjere større ting, seier gründer Peer Osmundsvaag (47) i Atomic Soul.

Det nye konsernet får 70 tilsette i dei tre landa og ein omsetnad på 825 millionar kroner, ifølgje ei pressemelding.

