Norwegian-tilsette tapte i Høgsterett

innenriks

Dei kabintilsette og pilotane tok saka til retten for å få slått fast at det er morselskapet Norwegian Air Shuttle ASE som er deira arbeidsgjevar. Dei kabintilsette er i dag tilsett i Norwegian Cabin Services Norway AS, mens pilotane er tilsett i Norwegian Pilot Services Norway AS.

Parats medlemmer vann i tingretten, men tapte i Borgarting lagmannsrett og anka derfor domen inn for den øvste domstolen i landet.

Høgsterett har no avvist anken, noko som betyr at avgjerda frå lagmannsretten blir ståande.